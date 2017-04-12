СМИ сообщили о решении Михаила Прохорова продать медиахолдинг

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила переговоры о продаже медиахолдинга РБК. Компания уже запустила процедуру оценки (due diligence) актива, в качестве инвестконсультанта привлечен «ВТБ Капитал». Новым владельцем РБК может стать владелец ЕСН Григорий Березкин, который является акционером ИД «Комсомольская правда» и газеты Metro. Сделка может быть подписана в течение месяца, сообщили агентство RNS и газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Мнения о мотивах Прохорова разнятся. Один источник говорит о вынужденной продаже, которая продиктована политической обстановкой, другой объясняет решение миллиардера тем, что он больше не нуждается в медийном активе, поскольку свернул общественно-политическую деятельность.

Стиль работы Григория Березкина в качестве акционера СМИ описывают как «тихий контроль». Он избегает прямого вмешательства в работу редакций, говорит главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин: «Это очень вдумчивый, добросовестный акционер, который не размахивает дубиной, а всегда внимательнейшим образом изучает редакционную политику, очень бережно и деликатно к ней относится и никогда не вмешивается».

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Основные активы ЕСН - «Русэнергосбыт», поставщик электроэнергии для РЖД, и «Русэнергоресурс», поставляющий электроэнергию для «Транснефти». Предприниматель также владеет нефтяными терминалами Уяр и Сковородино, ранее инвестировал в разработку операционной системы Sailfish.

В медиахолдинг РБК входят одноименные газета, журнал, телеканал и новостной сайт, интернет-издание CNews, бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций. Выручка компании в 2016 году составила 5,58 млрд рублей. С 2015 года является операционно прибыльным, однако на РБК «висит» долг в почти 15 млрд рублей.

Напомним, слухи о продаже РБК появлялись неоднократно. Чаще всего они имели политическую подоплеку. Так, в прошлом году информационная атака на холдинг началась после публикации статьи «Офшоры на глазах», которую проиллюстрировали фотографией Владимира Путина, а также материала о бизнес-интересах предполагаемого зятя президента Кирилла Шамалова.

Громкие расследования привели к смене руководства РБК весной 2016 года. Компанию покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской и главным редактором сайта Романом Баданиным. Это произошло после того, как гендиректор РБК Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Теперь редакцией руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.