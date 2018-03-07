Компания закончила шестилетнее сотрудничество с агентством MEC

Marriott International назначило SapientRazorfish и Spark Foundry (бывшее Mediavest Spark), входящие в Publicis Groupe, координирующими медиаагентствами. Они будут отвечать за глобальное медиапланирование и закупки в интересах отельера.

Ради нового клиента Publicis сформирует отдельную команду Marriott One Media, которая будет работать вместе с медиаспециалистами Marriott. Пересмотр аккаунта начался осенью 2017 года. Предыдущим медиапартнером компании было MEC, которое обслуживало Marriott на протяжении шести лет.

В настоящее время Marriott управляет сетью из 6500 отелей под 30 брендами. Сеть присутствует в 127 странах, а программы лояльности Marriott Rewards, включая The Ritz-Carlton Rewards и Starwood Preferred Guest (SPG), охватывают более 110 млн человек. Такой масштаб заставил компанию пересмотреть свой подход к маркетингу и создать группу по оптимизации под руководством Энди Кауфман. Новый подход предполагает повышение эффективности и измеряемость результатов.

Lиректор по маркетингу Marriott International Кэрин Тимпоун: Это редкая возможность переосмыслить наши маркетинговые практики в цифровую эпоху, и мы уверены, что Publicis Groupe поможет нам достигнуть стратегических целей. Мы объединяем силы, чтобы разработать передовую маркетинговую тактику, учитывающую интересы каждого гостя. Персонализация в таких масштабах внесет огромный вклад в наш бизнес.

Перед Publicis Groupe стоит задача оптимизировать международные кампании, адаптировать работу с медиа на различных рынках, сделать ее более персонализированной. Технологии и подход группы позволят клиенту охватить и остаться на связи с потребителями как развитых, так и развивающихся рынков. В Marriott International надеются, что персонализация поможет им усилить позиции брендов, увеличить выручку отелей и повысить лояльность участников программ.

По оценкам Kantar Media, в 2016 году Marriott International потратила на продвижение 233 млн долларов, в 2017-м — 194 млн долларов.

Для Publicis Groupe, которая ранее потеряла несколько важных клиентов, это вторая важная победа с начала 2018 года. В феврале стало известно, что холдинг станет глобальным рекламным и digital партнером Mercedes-Benz (Daimler).