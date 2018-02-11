Рекламная группа первой отчиталась за 2017 год

Publicis Groupe завершила 2017 год снижением выручки на 0,4%, до 9,69 млрд евро. Негативное влияние на доходы группы оказало колебание курса валют, потеря клиентов и реорганизация SapientRazorfish. Потери частично компенсировало увеличение отдачи от аккаунтов, выигранных в 2016 году.

Компания сообщила, что пересмотрела некоторые контракты в сфере продакшена и организации событий. Это позволило ей отчитаться об органическом росте выручки на 0,8%. Тем не менее квартальная выручка снизилась на 3,1%, а операционная прибыль по итогам года сократилась на 0,7%.

Сокращение выручки наблюдалось во всех важнейших регионах: Европе (-0,1%), Северной Америке (-0,9%), Азиатско-Тихоокеанском (-2,3%). Среди глобальных аккаунтов, которые группа получила в 2017 году, Asics и Carrefour. Среди локальных – eBay (Франция), Google (Великобритания), KFC (США), P&G (Великобритания), Southwest Airlines (США), Avon (APAC), McDonalds Corporation (США), L’Oréal (Чехия, Германия, Швейцария).

Обвинения в искусственном завышении органического роста Publicis Groupe отвергает. Дело в том, что накануне публикации отчетности аудиторы и ряд финансовых аналитиков получили анонимное письмо. Там говорилось, что компания преждевременно применила стандарты МСФО 15. Группа расценила анонимку как желание навредить ее бизнесу и сразу уведомила французского регулятора.

Компания подчеркивает, что ее положение стабильно несмотря на продолжающиеся преобразования, а качество финансовых результатов демонстрирует устойчивость Publicis Groupe, способность адаптироваться к изменениям в отрасли и сражаться сразу на нескольких «фронтах».

Среди вызовов, с которыми столкнулась рекламная индустрия, – массовый пересмотр контрактов, расследование ANA, которое подорвало доверие к рынку и усилило давление со стороны рекламодателей.