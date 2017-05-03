Депутаты озаботились использованием символики Победы в коммерческих целях



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В Госдуме решили бороться с использованием символов Победы в коммерческих целях. Для этого депутаты «Единой России» планируют определить их правовой статус и разработать поправки в законодательство, в том числе в закон «О рекламе». Член комитета по информполитике Евгений Ревенко заявил, что «маркетологи без стыда и совести позволяют себе играть на чувствах ветеранов и тружеников тыла, на патриотических чувствах миллионов наших соотечественников».

Заняться этим вопросом депутатов заставили «вопиющие случаи», когда георгиевская лента и другие неофициальные символы Победы становились атрибутами ночных вечеринок в клубах и барах, а также размещались на алкогольной продукции. Ревенко признает, что морально-этические нормы больше не работают. По словам депутата, он получает многочисленные обращения по поводу «циничной эксплуатации» символики.

Сейчас юридический статус георгиевской ленты нигде не прописан, нет определения и других символов, к которым относят образы солдата-освободителя Красной Армии и маршалов Победы. Поправки позволят защитить их «от неэтичного и потребительского применения».

Ранее Госдума пыталась запретить использование в рекламе алкоголя фамилий героев войн, олимпийских чемпионов, описания их подвигов, героической символики, логотипов спортивных клубов и команд, достижений науки и техники. Инициатива была связана с громким скандалом вокруг пива «Сибирская Корона», чей производитель выпустил ограниченную партию «Герои великой войны».