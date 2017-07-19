Google Feed напоминает новостную ленту Facebook, похожие сервисы персонализации контента в России разработали Яндекс и Rambler&Co



Иллюстрация Google

Компания Google представила персонализированную ленту новостей Google Feed. В поток (фид) попадают новости, видеоролики, ссылки и другой контент, интересный конкретному пользователю. Западные издания сравнивают новый продукт компании с новостной лентой Facebook, основного конкурента Google.

Разница лишь в том, что лента FB основана на постах и ссылках, размещенных друзьями пользователя, а новостная лента Google настраивается с учетом алгоритмов машинного обучения компании, которая собирает данные о поисковых запросах и других действиях пользователя в сервисах Google.

«Чем больше вы используете Google, тем лучше будет ваш фид», — объясняют в компании Google.

Новостной поток будет поставляться через приложение Google для устройств на iOs и Android. Опция станет доступна сегодня в США, в других странах — в ближайшие несколько недель.

Google Feed также поможет отслеживать темы прямо из результатов поиска, рядом с которыми появится новая кнопка «Follow». Кроме того, в фид будут попадать самые интересные события, которые происходят в вашем регионе и во всем мире.

На российском рынке уже доступны подобные Google Feed сервисы персонализации контента. Вчера, 18 июля, портал Рамблер (входит в холдинг Rambler&Co) анонсировал расширение Рамблер/старт для браузера Google Chrome, в котором есть персонализированная новостная лента из материалов контентных проектов Rambler&Co («Афиша», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат» и др.).

Ранее Яндекс запустила «Дзен», который предлагает пользователям Яндекс.Браузера ссылки на интересные материалы из интернета и публикации каналов, которые ведут издатели, бренды и авторы в Яндекс.Дзене.