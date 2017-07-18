У компании появился Рамблер/старт — расширение для Chrome с виджетами и рекомендациями



Рекомендации Яндекса

Портал Рамблер (входит в холдинг Rambler&Co) анонсировал расширение Рамблер/старт для браузера Google Chrome. Оно дополняет главную вкладку информационной панелью с виджетами (пробки, погода и т.п., ссылки на сервисы Рамблера и закладки часто посещаемых пользователем сайтов) и персонализированной лентой из материалов проектов Rambler&Co.

Персонализированную контентную подборку Рамблер/старт составляет из материалов медийных проектов группы компаний Rambler&Co. Рекомендации подбираются по алгоритму контентной фильтрации. Весь корпус материалов от площадок Rambler&Co объединяется по схожести содержимого и формируется в темы. Материалы корпуса ранжируются по степени релевантности интересующих пользователя тем. На основании этого Рамблер/старт формирует рекомендации.



Напомним, похожий сервис персонализации контента в мае запустила компания Яндекс — “Дзен”. Он предлагает пользователям Яндекс.Браузера ссылки на интересные материалы из интернета и публикации каналов, которые ведут издатели, бренды и авторы в Яндекс.Дзене.

«Rambler&Co имеет очень богатый опыт персонализации контента. Еще в 2013 году была запущена персональная главная страница портала rambler.ru, а также персонализированы Рамблер/новости. Объединив экспертизу в машинном обучении с big data, нам удалось сделать сервис, который позволяет перенести знания о предпочтениях наших пользователей из всего Рунета на материалы сайтов группы компаний Rambler&Co и рекомендовать каждому пользователю релевантную ему подборку», — рассказывает руководитель отдела машинного обучения Rambler&Co Павел Клеменков.

Группа компаний Rambler&Co объединяет «Рамблер», «Афиша», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», LiveJournal, Letidor, Motor, Begun, Price.ru, UCS и другие площадки и сервисы. Месячная аудитория площадок холдинга составляет 42 млн. человек.