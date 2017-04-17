Конкуренты наконец подписали мировое соглашение



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Google разработает новый виджет «окно выбора» — компания установит его на новых мобильных устройствах, которые будут выпускаться и продаваться в России. Новый виджет появится на главном экране гаджетов, чтобы пользователи могли самостоятельно выбрать поисковую систему «по умолчанию». Это может быть Google, «Яндекс» или иной продукт разработчиков, которые заключат с Google коммерческое соглашение. Таким образом, интернет-гигант отказался от требований эксклюзивности своих приложений на Android-устройствах в России.

Мировое соглашение было подписано сегодня в Арбитражном суде Московского округа. Оно стало точкой в двухлетнем разбирательстве между Федеральной антимонопольной службой и американской корпорацией. Мировая обеспечит конкуренцию на рынках мобильных приложений, уверен регулятор. «Нам удалось найти баланс между необходимостью развития экосистемы Android и интересами сторонних разработчиков по продвижению своих мобильных приложений и сервисов на устройствах ОС Android», — заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Разбирательство началось в 2015 году. Претензии к Google заключались в том, что он полностью зарезервировал за собой самый эффективный канал распространения — предустановку приложений. ФАС признала, что корпорация злоупотребляла доминирующим положением. Суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного органа.

Нарушение также выразилось в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в России, магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google «по умолчанию».

Заключить мировое соглашение предложил именно Google, сообщила пресс-служба ФАС. По условиям соглашения Google обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе на главном экране по умолчанию, отказывается от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса, обязуется обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в «окно выбора». Все заинтересованные отечественные поисковики могут обратиться в Google в течение 60 дней с момента утверждения судом мирового соглашения.