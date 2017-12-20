Под запретом в браузере окажутся рекламные видео и всплывающие окна, мешающие работе пользователей

С 15 февраля 2018 года браузер Google Chrome начнёт блокировать рекламу, которая мешает пользователям. Под запретом окажутся автоматически запускающиеся видеоролики, всплывающие окна со звуком и другими некачественными объявлениями, сообщается на сайте компании

С этого времени все сайты, не соответствующие правилам размещения рекламы, начнут испытывать проблемы с монетизацией пользователей на Google Chrome. Сайты с заблокированной рекламой, не согласные с деятельностью компании, смогут обратиться в Google для проведения повторной проверки.

О том, что Google планирует выпустить специальный блокировщик рекламы для настольной и мобильной версий браузера Chrome, стало известно ещё в апреле. Тогда сообщалось, что блокироваться будет только та реклама, которая не отвечает стандартам качества – раздражает пользователя или мешает ему работать с сайтом. Если подобное объявление каким-то образом окажется внутри рекламного размещения от Google, оно тоже будет заблокировано.