АДВ, фонд the Untitled ventures и фонд GoTech запустили первый в России конкурс технологических стартапов

1 марта пройдет очередная сессия конференции АДВ Future of Media. В этом году мероприятие будет посвящено первому российскому конкурсу технологических проектов-стартапов в области медиа, маркетинга и рекламы Go To AdTech.

На конкурс было прислано 207 заявок, из которых будут выбраны 10 лучших. Эти финалисты представят свои проекты гостям конференции: ведущим росийским и западным специалистам в области медиа, клиентам и партнерам АДВ. Жюри определит тройку победителей, претендующих на получение призов от АДВ и инвестиций фонда The Untitled Ventures.

Основная задача конференции – обсудить, как новые технологии и инновационные продукты помогают брендам решать бизнес-задачи. Помимо презентаций десяти финалистов конкурса на конференции будут организованы дискуссионные панели для обсуждения инновационных трендов рынка коммуникаций. В частности, Роз Льюис, основатель известного лондонского маркетинг-инкубатора «Collider», впервые в России выступит с презентацией "Чем стартапы могут быть полезны крупным брендам?"

Об истории успеха своего нашумевшего стартапа – онлайн-платформы для создания интерактивного вирусного контента Playbuzz – расскажет его сооснователь и генеральный директор Шо Элмерт. Еще две сессии будут посвящены Big Data, Искуственному Интеллекту в маркетинге и AR/VR (Виртуальная/Дополненная Реальность). Как будут развиваться эти тренды на российском рынке, насколько это актуально сейчас в маркетинге, в чем новые технологии обгоняют традиционные решения и где уступают им – ответы на эти вопросы будут искать спикеры конференции вместе с ее гостями.

Члены жюри и спикеры конференции:

Максим Гришаков, Яндекс

Дмитрий Дахновский, РВК

Матко Жнидарич, Numa

Дмитрий Кабанов, Techstars Startup Weekend

Дмитрий Калаев, ФРИИ

Алексей Катков, Sistema Venture Capital

Кирилл Коробейников, АДВ

Дмитрий Коробков, АДВ

Игорь Лутц, The Untitled Ventures

Роз Льюис, Collider

Юрий Самойленко, VolkswagenОльга Стрелова, Сколково

Ольга Турищева, М.Видео

Альберт Усманов, Сбербанк

Корпоративный партнер

АДВ – объединение коммуникационных агентств, в которое входит более 40 компаний, работающих на рекламных рынках России и СНГ более 20 лет. АДВ представляет интересы двух международных коммуникационных холдингов – американского Interpublic и французского Havas. В агентствах работают около 2,2 тыс. специалистов.

Инвестиционный партнер

Фонд the Untitled ventures – посевные инвестиции в нишевые российские проекты в области облачных решений на стыке online и offline для задач #RetailPerformance, #MediaPerformance, #MarketplacePerformance, #TelcoPerformance, #SocialPerformance и #BrandPerformance, имеющих в перспективе потенциал экспансии на зарубежные рынки. Размер раунда от 5 до 15 млн рублей по оценке от 50 до 150 млн рублей в проекты, которые имеют готовый продукт или работающий прототип с проверенными гипотезами.

Оператор конкурса

Фонд GoTech – поиск технологий с 2009 года. В структуру входят крупнейшийв России и Восточной Европе конкурс технологических компаний, одноименный форум о технологиях, платформа для приема заявок и проведения экспертизы стартапов AdvisoryBoard, совместные с партнёрами акселерационные программы. В конкурсе GoTech (до 2015 г. – Web Ready) приняли участие более 5000 проектов из 50 стран.