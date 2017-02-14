1 марта пройдет очередная сессия конференции АДВ Future of Media. В этом году мероприятие будет посвящено первому российскому конкурсу технологических проектов-стартапов в области медиа, маркетинга и рекламы Go To AdTech.
На конкурс было прислано 207 заявок, из которых будут выбраны 10 лучших. Эти финалисты представят свои проекты гостям конференции: ведущим росийским и западным специалистам в области медиа, клиентам и партнерам АДВ. Жюри определит тройку победителей, претендующих на получение призов от АДВ и инвестиций фонда The Untitled Ventures.
Основная задача конференции – обсудить, как новые технологии и инновационные продукты помогают брендам решать бизнес-задачи. Помимо презентаций десяти финалистов конкурса на конференции будут организованы дискуссионные панели для обсуждения инновационных трендов рынка коммуникаций. В частности, Роз Льюис, основатель известного лондонского маркетинг-инкубатора «Collider», впервые в России выступит с презентацией "Чем стартапы могут быть полезны крупным брендам?"
Об истории успеха своего нашумевшего стартапа – онлайн-платформы для создания интерактивного вирусного контента Playbuzz – расскажет его сооснователь и генеральный директор Шо Элмерт. Еще две сессии будут посвящены Big Data, Искуственному Интеллекту в маркетинге и AR/VR (Виртуальная/Дополненная Реальность). Как будут развиваться эти тренды на российском рынке, насколько это актуально сейчас в маркетинге, в чем новые технологии обгоняют традиционные решения и где уступают им – ответы на эти вопросы будут искать спикеры конференции вместе с ее гостями.
Члены жюри и спикеры конференции:
- Максим Гришаков, Яндекс
- Дмитрий Дахновский, РВК
- Матко Жнидарич, Numa
- Дмитрий Кабанов, Techstars Startup Weekend
- Дмитрий Калаев, ФРИИ
- Алексей Катков, Sistema Venture Capital
- Кирилл Коробейников, АДВ
- Дмитрий Коробков, АДВ
- Игорь Лутц, The Untitled Ventures
- Роз Льюис, Collider
- Юрий Самойленко, VolkswagenОльга Стрелова, Сколково
- Ольга Турищева, М.Видео
- Альберт Усманов, Сбербанк
Полный список полуфиналистов Go To AdTech можно посмотреть ЗДЕСЬ
Корпоративный партнер
АДВ – объединение коммуникационных агентств, в которое входит более 40 компаний, работающих на рекламных рынках России и СНГ более 20 лет. АДВ представляет интересы двух международных коммуникационных холдингов – американского Interpublic и французского Havas. В агентствах работают около 2,2 тыс. специалистов.
Инвестиционный партнер
Фонд the Untitled ventures – посевные инвестиции в нишевые российские проекты в области облачных решений на стыке online и offline для задач #RetailPerformance, #MediaPerformance, #MarketplacePerformance, #TelcoPerformance, #SocialPerformance и #BrandPerformance, имеющих в перспективе потенциал экспансии на зарубежные рынки. Размер раунда от 5 до 15 млн рублей по оценке от 50 до 150 млн рублей в проекты, которые имеют готовый продукт или работающий прототип с проверенными гипотезами.
Оператор конкурса
Фонд GoTech – поиск технологий с 2009 года. В структуру входят крупнейшийв России и Восточной Европе конкурс технологических компаний, одноименный форум о технологиях, платформа для приема заявок и проведения экспертизы стартапов AdvisoryBoard, совместные с партнёрами акселерационные программы. В конкурсе GoTech (до 2015 г. – Web Ready) приняли участие более 5000 проектов из 50 стран.