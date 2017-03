Все о победителях первого российского конкурса технологических рекламных проектов

Вчера завершился первый в России конкурс технологических проектов в области медиа, маркетинга и рекламы Go To AdTech. Конкурс проходил в рамках конференции АДВ Future of Media. Первого марта жюри оценили проекты 11 финалистов и выбрали лучшие стартапы. Рассказываем о победителях: ТВ, аудио, нативная реклама и персонализированные кампании.

Первого марта завершилась конференция Future of Media, которую проводила группа агентств АДВ совместно с фондом the Untitled и фондом GoTech. На Sostav можно было посмотреть прямую трансляцию сессии и послушать спикеров в режиме реального времени. В этом году мероприятие посвятили первому российскому конкурсу технологических проектов в области медиа, маркетинга и рекламы.

Основная задача конференции – обсудить, как новые технологии и инновационные продукты помогают брендам решать бизнес-задачи. Помимо презентаций финалистов конкурса на конференции были организованы дискуссионные панели для обсуждения инновационных трендов рынка коммуникаций.

Победителей выбирали из 207 проектов от команд из 50 городов и 10 стран. В финал вышло только 11 стартапов. Финалисты презентовали свои работы клиентам и партнерам АДВ в рамках конференции, которую посетило более 300 человек. В состав жюри конкурса Go To AdTech вошли представители Сбербанка, Яндекса, Volkswagen, Sistema Venture Capital, the Untitled ventures, АДВ, М.Видео, ФРИИ, Сколково, Collider, Techstars и NUMA. Первого марта они оценили работы финалистов и выбрали лучшие проекты

Первое место - компания GetShopTV.

Как сказано на сайте, она «превращает зрителей в покупателей». Стартап позволяет зрителям телевизионной рекламы купить понравившийся товар или оставить заявку прямо с экрана телевизора.

Клиент выбирает механику (обратный звонок, смс или купон на скидку), а разработчики добавляют кнопку, при клике на которую открывается специальный миркосайт. Зрители с помощью пульта могут пролистать внутренние страницы микросайта, увидеть дополнительные материалы рекламной кампании. С GetShopTV уже сотрудничает ряд международных брендов: Beeline, P&G, Reebok, Volvo, Skoda, Volkswagen и другие. Компания является резидентом Фонда«Сколково» и уже привлекла инвестиции от the Untitled и Venture Club.

Второе место - платформа E-Contenta.

Сервис персонализированного онлайн-маркетинга. Платформа позволяет брендам запускать персонализированные кампании по дистрибуции контента на площадках социальных медиа и онлайн-СМИ по всему миру. Персонализированную кампанию запускают в четыре этапа: сбор информации из открытых источников и с помощью специальных программ, формирование алгоритма, оформление дизайна и тестирование.

Третье место - платформа премиальной нативной рекламы Adnetic.

Технология автоматизированного размещения нативного контента на медиаресурсах.

В специальной номинации «Выбор инвестора» победу одержала компания Instreamatic. AI. Этот стартап разработал платформу интерактивной аудиорекламы. Команда получила инвестиционное предложение на $100 тыс. от фонда The Untitled. В компании верят, что аудио-диджитал реклама станет одним из самых эффективных инструментов для продвижения брендов. Платформа поддерживается всеми современными аудио-сервисами: Alexo Echo, Google Assistant и прочие голосовые приложения.