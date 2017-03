Стартовала очередная сессия конференции АДВ, посвященная первому российскому конкурсу технологических стартапов Go To AdTech

Сегодня стартовала очередная сессия конференции АДВ Future of Media. В этом году мероприятие посвящено первому российскому конкурсу технологических проектов-стартапов в области медиа, маркетинга и рекламы Go To AdTech. Sostav приглашает присоединиться к спикером и гостям конференции в режиме реального времени.

Помимо презентаций одиннадцати финалистов конкурса на конференции будут организованы дискуссионные панели для обсуждения инновационных трендов рынка коммуникаций.

Основная задача конференции – показать, как новые технологии и инновационные продукты помогают брендам решать бизнес-задачи. Тема одной из дискусионных панелей, куда приглашены крупные международные эксперты, звучит как «Бренды и стартапы: польза и риски совместной работы».

Роз Льюис, основатель известного лондонского маркетинг-инкубатора «Collider», впервые в России выступит с презентацией "Чем стартапы могут быть полезны крупным брендам?" Об истории успеха своего нашумевшего стартапа – онлайн-платформы для создания интерактивного вирусного контента Playbuzz – рассказывает его сооснователь и генеральный директор Шо Элмерт.

Специальный гость конференции Сергей Шумский, вице-президент Российской ассоциации нейроинформатики и соучредитель Отраслевого союза Нейронет, поделится двадцатипятилетним опытом работы в области машинного обучения и машинного интеллекта.

Еще две сессии посвящены Big Data, Искуственному Интеллекту в маркетинге и AR/VR (Дополненная /Виртуальная Реальность). Как будут развиваться эти тренды на российском рынке, насколько это актуально сейчас в маркетинге, в чем новые технологии обгоняют традиционные решения и где уступают им – ответы на эти вопросы прямо сейчас обсуждают спикеры конференции вместе с ее гостями.