Серия роликов разработана общественной организацией Sierra Club

2018 год только начался, а в мировой рекламе уже заметны некоторые тенденции. Последние кампании брендов тяготеют к сравнениям и сопоставлениям любого рода: в ролике KFC Полковник Сандерс сравнивает ресторан с ребенком, а Panasonic нашел сходства между квадрокоптером и домашними тапочками.

К сравнениям также решила обратиться общественная организация защиты окружающей среды Sierra Club. Она разработала серию «трагикомедийных» роликов. Кампания под названием «I don't believe in science» («Я не верю в науку») призвана убедить людей в реальности климатических изменений, в частности, глобального потепления.

Видео жестоки и смешны одновременно. Главный герой роликов трижды погибает от своего неверия в такие очевидные вещи, как электричество, гравитация и физика. Друг персонажа трижды пытается его остановить, доказывая, что каждое из этих явлений реально.

Ролики заканчиваются параллелью, проведенной между понятиями, например: «Электричество – это реально, глобальное потепление – это реально».