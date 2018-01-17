В юмористическом ролике Сандерс знакомит французов с главными событиями своей жизни

Несмотря на постоянное присутствие изображения Полковника Сандерса на фирменных упаковках и во всех ресторанах KFC, французское представительство сети ресторанов быстрого питания ранее не привлекало персонажа для участия в рекламной коммуникации бренда.

Полковник Сандерс (Харланд Дэвид Сандерс) – основатель сети ресторанов быстрого питания KFC. Первые рестораны сети во Франции он открыл еще в 1991 году, но спустя почти 27 лет только 3% французов знают о том, кто же такой – этот улыбающийся старик – на упаковке их любимых куриных крылышек.

Главный герой ролика – сам Полковник Сандерс, который, услышав, как двое ребят равнодушно обсуждают курочку из KFC, намерен показать истинную значимость своих блюд.

Известный ресторатор в шуточной форме рассказывает о своей работе, сравнивая KFC с ребенком: «Вашим родителям понадобилось 9 месяцев, чтобы появились вы, – я же, работая над своим уникальным рецептом, потратил 40 лет».

«Мы надеемся, что Полковник Сандерс сможет стать настоящей поп-культурой во Франции. Мы рады иметь возможность рассказать историю такой персоны», – рассказывают Céline and Clément Mornet-Landa, креативные директора Sid Lee Paris.

Герой ролика, знакомясь с французской аудиторией, объясняет и своё звание, отмечая, что титул «Президента» был уже занят. Сандерс подшучивает также над своими потребителями, которые, по его мнению, не могут хранить секрет даже 10 минут. А он, в отличие от всех нас, бережет свой рецепт с 1939 года.

В ролике Полковник на полном серьезе заявляет, что человечеству дано 10 пальцев на руках, но именно он нашел отличный способ их использовать.