Производством серии принтов занималось агентство NBS

Panasonic нашел много общего между тапочками и квадрокоптером, теплым свитером и роботом.

Какие подарки никогда не понять детям? Парадоксально, но самые полезные подарки от родителей окажутся самыми бесполезными в глазах их детей. Эта мысль стала ключевой в последней рекламной кампании бренда Panasonic. Креаторы решили продемонстрировать никчемность электронных игрушек без батареек Panasonic, сравнив их с самыми скучными, по мнению детей, подарками на Рождество.

Так, например, квадрокоптер без батареек принесет ребенку примерно столько же радости, сколько и домашние тапочки.

Кампания проходит под слоганом «No battery, no fun» («Нет батареек, нет веселья»). Ее разработкой занималось бразильское агентство NBS.