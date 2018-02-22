Наибольшая доля выручки придется на Северную Америку и Китай

Рынок киберспорта в мире стремительно растет, соответственно, растет и выручка от киберспортивных мероприятий. В этом году она составит почти миллиард долларов, сообщается в исследовании NewZoo.

Общая выручка компаний, работающих в сфере киберспорта, по итогам 2018 года вырастет в мире на 38,2%, до 905,6 миллиона долларов. Данные по выручке включают в себя спонсорство, рекламу, билеты и мерчандайзинг и не учитывают суммы призовых фондов и зарплаты игроков, а также доходы от онлайн-игр и ставок.

Наибольшая доля выручки по итогам 2018 года придется на страны Северной Америки ($345) и Китай ($164 млн). Аудитория киберспорта вырастет по примерно до 380,2 млн человек.

Кроме того, исследовательская группа NewZoo сообщила, что крупнейшим сегментом в секторе является мобильный киберспорт. Степень его развития разнится в зависимости от региона: в Азии киберспортивные мероприятия уже проводятся на крупных стадионах, там существуют профессиональные команды и лиги, а также миллионы зрителей, тогда как в Западной Европе мобильный киберспорт зарождается постепенно.

«Как явление, киберспорт продолжает увеличивать свою огромную базу поклонников по всему миру. Как бизнес, киберспорт вступает в новую и критическую фазу зрелости. В киберспорт сделаны большие инвестиции, запущены новые Лиги, бюджеты спонсорства переходят от экспериментальных к постоянным. Кроме того, зарождается международная торговля правами на освещение в СМИ. Зарплаты игроков взлетели, а экосистема киберспорта и время просмотра события всё ещё очень зависят от команд и игровых франшиз», – прокоментировал генеральный директор Newzoo Питер Уорман.

Интерес крупных инвесторов к киберспорту в России также объясним: в индустрии крутятся большие деньги, а популярность игр стремительно растёт. Ранее Mail.ru Group целиком купила киберспортивный холдинг ESforce за 150 млн долларов, МТС приобрел клуб Gambit Esports. «Ростелеком» также рассматривает проекты в этой сфере, в частности, велись переговоры с российской Vega Squadron.