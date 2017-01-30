Вознаграждение президента ВТБ Андрея Костина не опубликовали по решению Николая Ускова



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Главный редактор российского Forbes Николай Усков прокомментировал скандальную историю с зарплатой президента ВТБ Андрея Костина. В интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что решил не указывать сумму вознаграждения топ-менеджера.

По словам Ускова, ВТБ не раскрывает, в какой пропорции рассчитывается вознаграждение главы. «В ситуации, которая сложилась, мы, не в первый раз, кстати, приняли решение, что мы ограничимся той цифрой, в которой мы уверены. То есть объективной цифрой», — сказал он.

На вопрос, обсуждал ли он решение с издателем журнала Александром Федотовым, Усков ответил уклончиво: «Я не могу, конечно, такие вещи комментировать до конца, но я могу сказать, что все равно без моего решения ничего было бы невозможно».

Рейтинг «25 самых дорогих руководителей компаний» вышел в декабрьском номере «Forbes Россия». СМИ обратили внимание, что в рейтинге впервые был пропуск — отсутствовал размер вознаграждения Костина. В редакции Forbes заговорили о цензуре и обратились к Федотову. По неофициальной информации, именно владелец Artcom Media потребовал не публиковать зарплату Костина.

Журналисты написали письмо Федотову, в котором напомнили о его обещании не вмешиваться в редакционную политику, и попросили объяснить свою позицию. Позже обозреватель отдела расследований Forbes Елена Зубова подала иск к «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент», которое управляет медиахолдингом «АС Рус Медиа».

Федотов приобрел российский бизнес Axel Springer осенью 2015 года. Немецкий ИД продал активы из-за новых ограничений для иностранцев в СМИ. Ранее предприниматель был далек от политики и ограничивался выпуском глянцевых журналов о стиле, моде, дизайне и образе жизни.