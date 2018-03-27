На должности генерального директора его временно заменит Урсула Бернс

Жан-Ив Шарлье покинул пост генерального директора телекоммуникационного холдинга Veon, сообщается на сайте компании.

Шарлье занимал должность гендиректора холдинга в течение трех лет. Причины его ухода не уточняются.

Как стало известно, исполняющим обязанности генерального директора назначена Урсула Бернс. Она возглавляла наблюдательный совет Veon с июля 2017 года. Холдинг продолжит поиски нового руководителя. После того как он будет назначен, Бернс вернется к руководству советом.

«В течение этого переходного периода ей поможет Шелль Мортен Йонсен, который возьмет на себя роль временного главного операционного директора, помогая ей контролировать», — говорится в сообщении холдинга.

Veon — транснациональный телекоммуникационный холдинг, владеющий 100% ПАО «Вымпелком», который предоставляет услуги под брендом «Билайн». Крупнейшим держателем пакета акций холдинга является LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (входит в «Альфа-групп») — 47,9%. Еще 14,6% Veon владеет Telenor.