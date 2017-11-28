Развитием бренда «Билайн» займется Василь Лацанич



РИА Новости

Василь Лацанич назначен генеральным директором ПАО «ВымпелКом», российской бизнес-единицы VEON, работающей под брендом «Билайн», говорится в сообщении компании.

«Я рад возможности возглавить «ВымпелКом» и с нетерпением жду начала работы с командой, чтобы обеспечить клиентов «Билайн» лучшими цифровыми сервисами и решениями в период, когда российский рынок телекоммуникаций вступает в новую фазу развития и цифровой трансформации», - прокомментировал своё назначение Василь Лацанич.

Лацанич работает в телекоммуникациях более 16 лет, в том числе на руководящих позициях в группе компаний МТС. В последние годы он занимал пост вице-президента по стратегии и маркетингу МТС и отвечал за коммерческие и стратегические инициативы компании, а также трансформацию клиентского опыта и цифровое развитие.

«Василь обладает богатейшим опытом работы и превосходно зарекомендовал себя в телеком-индустрии. Его назначение позволит еще более укрепить и развить сильные позиции VEON, особенно в период, когда мы реализуем важные стратегические инициативы на динамично развивающемся российском рынке», - сообщает Шелль Мортен Йонсен.

Напомним, что о будущем назначении стало известно ещё в июне. Тогда сообщалось, что Лацанич подписал контракт с «ВымпелКомом», из которого следует, что с 2018 года он заменит Шелля Йонсена на посту гендиректора российского оператора «Билайн».