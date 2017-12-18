Приложение «ВымпелКома» за 3 месяца привлекло 800 тысяч активных пользователей

Приложение Veon, запущенное «ВымпелКомом», за три месяца набрало почти 800 тысяч активных пользователей, что позволило ему стать седьмым по популярности мессенджером в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

По данным исследования, в октябре 2017 года число пользователей платформы Veon, заходивших в приложение хотя бы раз, составило 748 тысяч человек от 12 до 64 лет в городах с населением более 100 тысяч.

Сервис занял седьмое место среди наиболее популярных мессенджеров, опередив ICQ, «Google Чат» и «Mail.ru Агент». Возглавляет список WhatsApp (22 млн пользователей), за ним следуют Viber (18,9 млн), Telegram (7,3 млн), Skype (6 млн), Facebook Messenger (1,8 млн) и Hangouts от Google (815,7 тыс.).

«С Veon в России очень удачно идут дела в области развития партнерских программ, мы находимся на пути развития Veon как нашей торговой площадки, маркетплейса. Мы видим, что предложения, которые мы делаем на этой платформе, пользуются популярностью. Безусловно, создать мессенджер, который был бы лучше WhatsApp, Telegram и других аналогов,— сложнейшая задача. Поэтому мы в меньшей степени делаем акцент на функционировании нашей платформы как мессенджера», – сообщил гендиректор «ВымпелКома» Шелль-Мортен Йонсен. По его словам, пользователи Veon основную часть времени изучают партнерские программы и предложения, а также смотрят контент.

Эксперты называют результаты Veon скромными, но неудивительными, так как трудно было ожидать, что приложение составит серьезную конкуренцию наиболее популярным мессенджерам. Veon не предлагает ничего, что нельзя найти в других приложениях, поэтому, чтобы завоевать аудиторию, новый сервис должен предложить нечто уникальное и набрать критическую массу пользователей, добавляет эксперт.