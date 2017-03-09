Вероятно, Борис Добродеев займет место Ивана Таврина, покинувшего оператора в прошлом году



Борис Добродеев. Фото: РИА Новости

“МегаФон” подготовил список кандидатов в совет директоров компании. В него вошли 14 человек, в том числе глава Mail.ru в России Борис Добродеев, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на материалы оператора по итогам заседания совета директоров, которое состоялось 6 марта.

6 из 14 кандидатов входят в текущий состав совет директоров. При этом Иван Таврин, который возглавлял “МегаФон” в 2012-2016 годах, а в августе прошлого года был включен в состав совета директоров компании, в новый список кандидатов не вошел. Вероятно, именно его место и займет Борис Добродеев.

“Приход Бориса Добродеева в совет директоров и его экспертиза позволят сделать более эффективным сотрудничество в рамках реализации соглашений, о которых стороны заявили в прошлом году", - сообщили агентству в пресс-службе "МегаФона".

Напомним, в начале февраля “МегаФон” закрыл сделку по приобретению 63,8% голосующих акций, или 15,2% уставного капитала Mail.Ru Group. Общая сумма средств, направленных на приобретение акций, составила 740 млн долларов. При завершении сделки оператор выплатил 640 млн долларов денежными средствами. Выплата остальной суммы в размере 100 млн долларов будет осуществлена в форме отложенного платежа через год после совершения сделки.

О своих планах купить 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в Mail.ru “МегаФон” объявил 23 декабря 2016 года. В конце января текущего года акционеры оператора на внеочередном собрании одобрили покупку.