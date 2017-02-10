Общая сумма сделки составила 740 млн долларов



Иллюстрация depositphotos

«МегаФон» закрыл сделку по приобретению 63,8% голосующих акций, или 15,2% уставного капитала Mail.Ru Group, следует из сообщения, опубликованного на сайте оператора.

Общая сумма средств, направленных на приобретение акций, составила 740 млн долларов. При завершении сделки «МегаФон» выплатил 640 млн долларов денежными средствами. Выплата остальной суммы в размере 100 млн долларов будет осуществлена в форме отложенного платежа через год после совершения сделки.

О своих планах купить 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в Mail.ru «МегаФон» объявил 23 декабря 2016 года. В конце января текущего года акционеры оператора на внеочередном собрании одобрили покупку.

Буквально накануне Сбербанк объявил об открытии «МегаФону» кредитной линии на финансирование сделки общим объемом 35 млрд рублей. Срок погашения кредита – до 2024 года. В рамках соглашения Сбербанк также улучшил «Мегафону» условия по уже действующим кредитным линиям. По кредитам 2012 и 2016 годов Сбербанк снизил процентные ставки и начал пересматривать условия досрочного погашения.