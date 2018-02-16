Гимн мундиаля призван объединить весь мир

Джейсон Деруло совместно с компанией Coca-Cola, официальным спонсором Чемпионата мира по футболу, и студией Warner Bros. Records записал гимн турнира, релиз которого состоится 16 марта.

Джейсон Деруло — известный американский певец, его видеоклипы набирают сотни миллионов просмотров на YouTube, а песню Swalla, выпущенную совместно с Ники Минаж, посмотрело около двух миллиардов пользователей.

В новом треке под названием Colours («Цвета») Coca-Cola планирует отразить истинные ценности компании в период такого масштабного события — оптимизм и глобальную вовлеченность в общее дело. Именно это позволит предвосхитить ожидания болельщиков по всему миру, а также обратить внимание на роль Чемпионата в объединении миллионов людей и сотен стран.

«Мы хотели работать в одной команде со всемирно известным артистом. Если он с помощью своей музыки уже объединил жителей всей планеты, значит, он действительно способен отразить и всё то, на чем стоит наш бренд. Месседж гимна гораздо более глубокий, чем кажется на первый взгляд. Это своеобразный призыв к действию — призыв гордиться собой, своей страной; призыв радоваться тому, что вы представляете именно этот народ, и неважно, откуда вы родом", — рассказал Brad Ross, director of global football marketing Coca-Cola.

Сообщается, что гимн сумеет сплотить всех любителей спорта, охватить все народы, все расы, все «цвета».

Деруло увидел в предложении Coca-Cola уникальную возможность улучшить межкультурную коммуникацию через искусство, творчество. Певец отмечает, что в гимне будет и африканское, и латинское, и европейское звучание, а также добавляет, что параллельно работает с международной командой музыкантов над созданием нескольких ремиксов трека для разных стран.