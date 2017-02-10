Южнокорейская компания провела исследование восприятия покупателями бренда



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Южнокорейская компания Samsung заказала исследования потребительского настроения в мире, чтобы выяснить, как повлиял скандал с Galaxy Note 7 на восприятие покупателями бренда. В результате оказалось, что ухудшение отношения к Samsung произошло прежде всего в странах, где успели начаться официальные продажи Galaxy Note 7,- в США, Канаде, Мексике и Австралии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования.

Так, в США на вопрос, какую марку смартфонов респондент предпочитает остальным, на Samsung указали 37,7% респондентов, что на 2,2 процентного пункта меньше, чем в первом полугодии 2016 года.

За этот же период показатель PTO Compete, который отражает гордость от обладания продукцией марки, в США сократился на 5,5 единицы и составил 89,6 пункта. Согласно методике, для этого показателя респондентам предлагали сравнить Samsung с конкурентом, который также имеет высокий уровень предпочтительнос ти бренда,— как правило, Apple. В России 32,8% респондентов выбрали Samsung наиболее предпочтительным брендом смартфонов, что на 0,2% ниже, чем в первом полугодии того же года. Показатель гордости в России вырос на 2,2 пункта и составил 79,6.

Напомним, флагман Galaxy Note 7 был представлен в августе прошлого года. Однако позже Samsung была вынуждена приостановить продажи нового смартфона из-за неисправности батареи, которая могла привести к самопроизвольном у возгоранию телефона во время зарядки.

Технические проблемы стали причиной падения капитализации Samsung. Южнокорейский производитель электроники утратил 22 млрд долларов или 11% рыночной стоимости компании за два торговых дня. Однако, несмотря на неудачи с Galaxy Note 7, Samsung уже официально объявила, что не собирается отказываться от выпуска смартфона следующего поколения - Galaxy Note 8.