70% респондентов не знают о конфликте вокруг фильма



Screenshot

Посмотреть фильм Алексея Учителя «Матильда» планируют 47% россиян, показал опрос фонда «Общественное мнение». Не планируют это делать 37% опрошенных, 16% пока не определились.

В России не утихают споры вокруг фильма, рассказывающего о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фонд «Общественное мнение» провел опрос россиян, чтобы понять их отношение к фильму.

Интересно отметить, что почти 70% респондентов не знают о конфликте вокруг фильма. Решение Министерства культуры разрешить прокат фильма «Матильда» одобрили 36% респондентов. Их доводы: «люди должны знать историю своей страны, должны знать правду», «у людей должна быть свобода выбора в искусстве», «в искусстве должна быть свобода самовыражения». Не одобряют решение Минкультуры 10% россиян. Больше половины опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

Четверть россиян считает правильным, что местные власти могут принимать решение о прокате фильма, противоположного мнения придерживаются 47%. 35% опрошенных считают допустимым запрещать кинофильмы, театральные постановки, выставки, книги. Недопустимым подобное называют 54% россиян, еще 12% затруднились ответить.

Напомним, фильм «Матильда» выходит в широкой прокат 26 октября. Прокатное удостоверение распространяется на всю территорию России, однако органы местной власти смогут самостоятельно определять целесообразность показа фильма.