Эта прибыль станет рекордной и превысит доходы от предыдущего Чемпионата в Бразилии

Международная федерация футбола планирует заработать $ 6,1 млрд на Чемпионате мира по футболу в России, что на $ 1,3 млрд больше, чем на предыдущем Чемпионате в Бразилии, сообщает The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФA.

Около $ 3 млрд федерация планирует получить от продажи прав на телетрансляции. В итоге на телеправах ФИФА заработает на 2% больше. Кроме того, организации удалось привлечь больше средств от спонсоров, чем планировалось: $ 1,65 млрд вместо $ 1,45 млрд.

По последним оценкам, организация заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Отмечается, что такой рост прибыли обусловлен заключением выгодных контрактов с рядом китайских компаний. Такие договоры принесли дополнительные $ 200 млн. Кроме того, организация более чем на 233% увеличила гонорары за прошлый год от создателя компьютерных игр EA Sports.

Четыре года назад ФИФА заработала в Бразилии $ 4,8 млрд. Чемпионат мира 2010 года в ЮАР принёс федерации $ 3,9 млрд, а ЧМ-2006 в Германии — € 1,9 млрд.

Ранее издание сообщало, что ФИФА испытывает проблемы с поиском компаний, готовых стать спонсорами Чемпионата мира по футболу в России. На привлечение спонсорства негативно влияли репутация федерации и география проведения мундиаля.