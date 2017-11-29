На потенциальных спонсоров негативно влияет репутация Ассоциации, а также география проведения турнира



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ФИФА испытывает проблемы с поиском компаний, готовых стать спонсорами Чемпионата мира по футболу, кoторый пройдет в следующем году в России, сообщает The New York Times.

До турнира остаётся менее года, и, несмотря на то, что футбол остаётся очень популярным видом спорта, репутация ФИФА отрицательно влияет на желание партнёров войти в реестр спонсоров ЧМ-2018.

На ситуацию значительно повлиял коррупционный скандал 2015 года, когда чиновников Ассоциации обвиняли в вымогательстве, получении взяток и откатов. А компании, в частности, Visa, Coca-Cola, McDonald’s and Anheuser-Busch InBev, сотрудничавшие с ассоциацией, допрашивались и подозревались в махинациях.

Кроме того, негативно на привлечение спонсорства влияет и география проведения очередного ЧМ. Российские бизнесмены не сильно заинтересованы в спонсорской поддержке. Активность до сих пор проявили только два российских спонсора: «Альфа-Банк» и «Газпром». Они подтвердили свою готовность оказать турниру поддержку. Отмечается, что местные партнеры играют решающую роль не только в финансировании мероприятия, но и в привлечении болельщиков принимающей страны.

Зарубежные спонсоры предпочитают вкладывать деньги в местные спортивные и команды. Это связано с тем, что компания, вложившая большие деньги, не хочет ждать больше года, чтобы её имя прозвучало. Таким образом, убедить компанию сделать ставку в 150 млн долларов на ФИФА на данный момент является очень сложным.

Однако представители ФИФА уверяют, что необходимый объем финансирования будет достигнут, так как некоторые соглашения планируется подписать непосредственно перед Чемпионатом.