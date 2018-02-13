Все вырученные средства будут получать издатели

Apple позволила Facebook изменить правила подписки внутри мобильного приложения соцсети. В октябре Facebook начала тестировать платную подписку на платформе Android, но договориться с «яблочной» компанией на тот момент не удалось. Камнем преткновения было то, в какой пропорции делить выручку. В итоге Apple согласилась на передачу 100% дохода издателям, сообщает TechCrunch.

На Code Media Кэмпбелл Браун, отвечающая в Facebook за новые партнерства, рассказала, что издатели попросили ограничить число бесплатных материалов в Instant Articles — пятью вместо десяти. Соцсеть пошла им навстречу, и лимит был снижен. С 1 марта медиа смогут требовать оформления подписки после прочтения 5 статей.

На Android интернет-издания также получают 100% денег, которые заплатили подписчики. Такая политика нестандартна для обеих платформ — обычно они забирают 30% выручки. При этом в Android-приложении Facebook страница с предложением оформить подписку появляется в Instant Articles. В случае с Apple пользователи будут перенаправлены на мобильный сайт издателя. Такая практика не нарушает правил компании, поскольку пользователям не придется кликать по ссылке — страница загрузится автоматически после исчерпания лимита.

Когда Браун попросили прокомментировать слова Руперта Мёрдока, который предложил Facebook платить проверенным СМИ, она рассмеялась, но добавила: «никогда не говори никогда».