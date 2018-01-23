Медиамагнат считает, что проверенные издатели должны получать вознаграждение

Признание проблемы — путь к ее решению, уверен медиамагнат Руперт Мёрдок. Facebook и Google использовали ненадежные, но прибыльные алгоритмы, что привело к засилью фейковых новостей. Теперь обе компании пытаются исправить ситуацию, однако принятые ими меры — неадекватные, популистские и направлены на защиту коммерческих интересов. Именно поэтому важно подтвердить социальную значимость профессиональной журналистики, говорится в заявлении Мёрдока, которое распространила News Corp.

Бизнесмен подчеркивает, что не сомневается в искренности главы Facebook Марка Цукерберга, который решил изменить стратегию соцсети. Напомним, компания снизит количество сообщений от компаний, брендов и СМИ ради благополучия пользователей, а новостной контент будет ранжировать по степени достоверности источника. Пользователи смогут оценить надежность того или иного медиа в рамках регулярных опросов.

Тем не менее издатели и аудитория платформ обеспокоены политической предвзятостью при отборе новостей. Решение проблемы — платить проверенным СМИ, по аналогии с моделью, выбранной кабельными операторами. Издатели очевидным образом повышают ценность и репутацию Facebook своим контентом, но их услуги не получают адекватного вознаграждения, говорит Мёрдок.

Выплаты не окажут значительного влияния на прибыль соцсети, зато откроют новые возможности перед издателями и журналистами. Такой подход станет альтернативой подписной модели, о которой много спорят в последнее время, считает председатель СД News Corp.