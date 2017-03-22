Акционеры “МегаФона” и “Связного” обсуждают создание новой компании



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Акционеры “МегаФона” и “Связного” обсуждают создание компании, в которую войдут салоны “Евросети” и компания “Связной”. Об этом “Коммерсанту” рассказал источник, близкий к сотовому оператору, и подтвердил партнер компаний “большой тройки”.

Объединенная компания “Связного” и “Евросети” на первом этапе может получить под управление около 5 тысяч салонов: примерно 2,7 тысячи магазинов “Связного” и более 2 тысяч “Евросети”, а в дальнейшем число салонов планируется увеличить до 6 тысяч. Под каким названием она будет работать, пока не решено.

Буквально накануне “ВымпелКом” и “МегаФон” договорились о разделе бизнеса “Евросети”, обсуждение которого длилось с весны прошлого года. В рамках сделки “МегаФон” выкупит у “ВымпелКома” 50% ритейлера и доведет свою долю до 100%. Взамен “ВымпелКом” получит 2 тысячи салонов ритейлера из 4200, а также выплатит оператору 1 млрд рублей в счет долга “Евросети”. Специалисты оценивают сделку в 1,2 млрд рублей.

В мае прошлого года “МегаФон” и “ВымпелКом” начали обсуждать вопрос разделения бизнеса “Евросети” на две равные части. Тогда “ВымпелКом” предложил своему партнеру разделить салоны и долги между операторами, а бренд “Евросеть” ликвидировать через год.