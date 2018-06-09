Ритейлеры и регуляторы считают идею «простых» пачек избыточной и опасной для экономики

Представители ФАС, розничных ассоциаций и крупных сетей считают, что введение одинаковой «обезличенной» упаковки сигарет без логотипов и фирменных знаков подрывает основы конкуренции и может подтолкнуть рост черного рынка. Такая проблема была вынесена на обсуждение в рамках форума Неделя российского ритейла.

Предложения ввести «простую» упаковку сигарет содержатся в проекте концепции Минздрава Р Ф по противодействию потребления табака на 2018−2022 годы, проекте плана совместных действий стран-участников СНГ по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения на 2018−2022 годы и проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

«В данной ситуации у покупателя отбирают возможность выбирать, потому что товар обезличен. Это плохо с точки зрения конкуренции. Мы эту идею не поддерживаем», — сообщила заместитель руководителя контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева.

В странах, где действует обезличенная упаковка, данная мера не ускорила снижение курения, но создала благоприятную почву для роста нелегального рынка, отметил директор по связям с органами власти JTI Россия Андрей Тагиев. В частности, запрет на брендирование сигарет действует в Австралии, Франции и Великобритании, а на днях вступил в силу в Новой Зеландии. В Австралии запрет привёл к тому, что резко выросла доля дешевых сигарет и на 20% увеличился теневой рынок. Последние данные из Великобритании говорят о том, что уровень курения не изменился, зато контрафактная продукция появилась на массовом рынке уже через месяц после принятия закона, рассказал Тагиев.

От унифицированной упаковки страдает потребитель — он теряет восприятие бренда и не может отличить контрафактную продукцию от оригинальной, считает исполнительный директор содружества «Русбренд» Алексей Поповичев. «Любой производитель пытается защитить свою продукцию через уникальную упаковку. Запрет на брендирование не снизит табакокурение в стране, по ударит по конкуренции. Это явно избыточная мера», — отметил он.

Ритейлерам такие запреты могут принести крупные операционные потери из-за снижения скорости обслуживания покупателей, считает заместитель директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти X5 Retail Group Дмитрий Русаков. «Замедление обслуживание покупателя на кассе на одну секунду ведет к дополнительным затратам 40 млн руб в день. Из-за обезличенной пачки замедляется поиск товара, а сигареты расположены рядом с кассой у большинства ритейлеров. Если посчитать в масштабах страны, это очень большие деньги», — сказал он.

Как показывает мировая практика, запрет брендирования сигарет влечет за собой ужесточение регулирования и других продуктов — потенциально вредных или считающихся таковыми. В Великобритании и Канаде уже звучат призывы ввести «простую» упаковку для алкоголя и более широкого круга потребительских товаров. Это явление называется «эффектом домино» в регулировании.

«Вызывают большую тревогу и другие предложения: продавать табак в отдельной кассе на расстоянии 5 метров от прочих касс, перекрасить шкафы для продажи сигарет в грязно-зеленый цвет и прочие аналогичные инициативы. Это вещь бессмысленная, ограничивающая право выбора человека. Понятно, что можно заболеть, систематически употребляя неполезные продукты, но точно также можно это сделать, употребляя их в неправильное время. А уж тем более — мало двигаясь. Что мы теперь, будем законодательно заставлять людей в течение дня быстрее ходить?», — отметил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Участники форума также ссылались на зарубежные исследования, которые не подтверждили эффективности «простых пачек» в борьбе с курением. Например, анализ Europe Economics выявил отсутствие влияния обезличенных пачек на уровень потребления табачных изделий в Великобритании и Франции. Согласно опросу Kantar TNS, 58% населения Великобритании считают, что использование простой упаковки приведет к росту незаконной торговли сигаретами в стране. Проведенный Opinionway опрос во Франции показал, что 72% французов считают простые пачки самой неэффективной из всех мер по борьбе с курением.

По данным проведенного в прошлом году в России опроса Magram Market Research, 78% российских курильщиков считают наиболее вероятными последствиями такой меры рост контрафакта и контрабанды из соседних стран, а также в целом снижение качества сигарет (57%). Большинство опрошенных сообщили, что закрытая выкладка сигарет и устрашающие изображения на пачке на решение бросить курить не влияют.