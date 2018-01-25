Антимонопольное ведомство считает, что документ содержит ряд противоречий

Федеральная антимонопольная служба России не согласовала проект стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. Документ был разработан Минздравом. В ведомство были направлены замечания ФАС.

«Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рассмотрела проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, разработанный Минздравом России, а также замечания Экспертного совета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, общероссийской общественной организации «Деловая России» и отказала в согласовании проекта стратегии», — говорится в сообщении.

В частности, в ФАС посчитали, что инициатива Минздрава наносить на упаковку информацию о том, что продукт относится к товарам здорового питания, может сформировать ошибочное мнение у потребителей. У них может сложиться впечатление, что другие товары несут вред для здоровья.

Кроме того, предложение установить акцизы на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием соли может отразиться на цене и увеличить издержки потребителей. А увеличение акцизов на алкогольную продукцию может привести к наплыву контрафакта.

Служба также не видит основания для дальнейшего ужесточения антитабачных мер, поскольку разработчики стратегии не представили оценку действий, принятых в целях ограничения потребления сигарет.

О содержании стратегии стало известно на прошлой неделе. В ней сохранено разделение конкретных продуктов питания на вредные и здоровые, но остались положения, которые министерство обещало убрать из документа после консультаций с участниками рынка.