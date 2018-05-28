Минфин выступает против таких нововведений

Минздрав предложил ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты на 10 и 20% до 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на документы Министерства финансов.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Минздрав представил Министерству финансов, которое категорически против этих новшеств. В связи с этим министерства оформили таблицу разногласий.

Конфликт Минздрава и Минфина относительно индексации акцизов на алкоголь и табак будет решен на базе правительства до конца года — Минфин наметил вступление в силу новых поправок в Налоговый кодекс в 2019 году.

«Мы живем в абсурдной ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться», — поделилась своим мнением член Экспертного совета при правительстве Р Ф Дарья Халтурина.

По ее словам, индексация акцизов на сигареты и алкоголь снизит доступность такой продукции, особенно для несовершеннолетних. Кроме того, от роста налогов ожидают экономического эффекта, который выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения и службы социальной защиты.

Сейчас ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 л. спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4%, до 544 рублей. Акциз на 1 тыс. сигарет сейчас — не менее 2123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды — почти на 26%, до 2671 рубля.