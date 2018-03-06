Новые серии культового мультфильма разочаровали создателя персонажей

Писатель Эдуард Успенский пообещал подать в суд на киностудию «Союзмультфильм», как только новое «Простоквашино» выйдет в свет, сообщает RNS.

Представляющий интересы писателя юрист Константин Леонтьев сообщил, что против киностудии может быть инициировано уголовное дело после выхода серий на ТВ или в интернете. Речь идет о перспективе как гражданского, так и уголовного разбирательства. Когда серии будут обнародованы, появится повод обращаться в суд и в правоохранительные органы для возбуждения дел по факту нарушения прав автора.

«Речь идет о целой совокупности, „букете“ правонарушений. По нашей оценке, это и нарушение личных неимущественных прав, и исключительных имущественных прав, потому что без согласия автора использованы его персонажи, незаконно переработаны его произведения, судя по поступающей информации, искажены фразы из них, образы героев», — уточнил Леонтьев.

Однако на презентации первой серии обновлённого «Простоквашино» представитель правления киностудии Юлиана Слащева сообщала, что «Союзмультфильм» уверен в своей юридической позиции в вопросе разногласий с Эдуардом Успенским, так как персонажи и бренд принадлежат студии.

До конца года киностудия планирует завершить создание 8−10 серий продолжения популярного советского мультфильма. Финансирование сериала ведет корпорация Danone, которая заинтересована в получении прав на образы «Простоквашино» для продажи одноименной серии молочных продуктов. 1 апреля партнеры планируют представить в интернете первую серию. Также киностудия ведет переговоры с несколькими телеканалами о продаже прав на показ этих серий в составе пакета из семи сериалов «Союзмультфильма».