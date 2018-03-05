«Союзмультфильм» представил две серии мультфильма «на новый лад»

Киностудия «Союзмультфильм» представила две новые серии легендарного мультфильма «Простоквашино». Кадры новых серий опубликовал на своей странице в Instagram актер Иван Охлобыстин, чьим голосом теперь разговаривает почтальон Печкин.

Художники постарались сделать характеры героев максимально узнаваемыми, особое внимание было уделено монтажу, который максимально приближен к оригинальному. Было решено сохранить классическую рисованную технику, практически утраченную в настоящее время. Технологическое новшество заключается в том, что карандаши были заменены на стилусы: в этом случае производство занимает меньше времени.

Голосом Охлобыстина в новой версии мультфильма разговаривает почтальон Печкин, доставляющий интернет-посылки. Матроскина озвучил Михаил Ефремов, а Шарика — Гарик Сукачев. Персонажи обсуждают количество подписчиков в социальных сетях. Матроскин, например, называет Шарика «хипстером амбарным».

В комментариях к посту Охлобыстина развернулась бурная дискуссия, мнения пользователей о мультфильме разделились. Одни назвали хорошим моментом то, что мультику дали вторую жизнь: «Очень здорово! Вдохнули новую жизнь в любимый мультфильм! Надеюсь, весь сериал будет такой же интересный, как и этот отрывок, думаю, очень многие дети потом воспылают посмотреть советский мультик», — выразил мнение пользователь.

Другие посчитали мультфильм отвратительным «глумлением над классикой». «История нас чему-то учит, то только тому, что она никого ничему не учит. После „мегауспешных“ продолжений „Ну погоди“, „Бременских музыкантов“, пересъемок „Кин-дза-дза“ и переосмысления „Кавказской пленницы“ и „Джентльменов удачи“ добрались до „Простоквашино“. Прекратите!», — призывает другой зритель

Ожидается, что в свободный доступ новая серия мультфильма «Простоквашино» будет выложена на YouTube-канале «Союзмультфильма» 1 апреля. Всего с 2018-го по 2020 год «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 серий, выполненных в традиционной для серии технике рисованной анимации. Каждая из них будет длиться по 6,5 минуты.