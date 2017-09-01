Сбор средств на завершение съемок документальной ленты ведется на краудфандинговой платформе



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В сети появился тизер первого документального фильма об истории реп-баттлов. «Фильм про баттл-рэп нужен, потому что дети должны знать, с чего все начиналось», — сообщается в видео. Для сбора средств на съемки документальной ленты запущена краудфандинговая кампания.

Cоздателем картины «Баттл» выступил блогер Мастридер. Он объявил сбор средств на завершение проекта на платформе planeta.ru. Сообщается, что большая часть фильма уже отснята на личные средства, но создателям нужны 200 тысяч рублей, чтобы закончить монтаж.

«Лучшие баттлы набирают десятки миллионов просмотров, панчи Оксимирона и Гнойного цитируют в Госдуме и Администрации Президента. Даже наши родители обсуждают баттлы. Кто-то считает, что баттл-рэперы - это новые поэты Серебряного века, кто-то называет их новыми рок-звёздами», - говорится в сообщении Мастридера.

В фильме показаны конспиративные квартиры русского андеграунда и общежития, где пишутся баттловые тексты. Герои гуляют по Петербургу и Москве, и ведут разговоры о том, как они видят свое будущее и будущее России.

Снимает «Баттл» молодой режиссер Антон Давыдов. В фильме уже снялись Гнойный, Карандаш, Виктор СД, Юрий Хованский, МЦ Похоронил, Тирэпс, Букер Д Фред, Эрнесто Заткнитесь, Юля Киви, Брол, Эмио Афишл, Витя Классик и другие рэперы. Создатели надеются, что Оксимирон и Ресторатор тоже согласятся принять участие в съемках.