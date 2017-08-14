Поединок состоялся 6 августа, и в ночь с воскресения на понедельник был выложен в сеть



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Самая ожидаемая битва года между рэперами Оксимироном и Гнойным была запланирована еще прошлым летом.

Тогда в ответ на вызывающее выступление Славы КПСС (Гнойного), Оксимирон бросил вызов «охладить пыл» оппонента.

На батле Оксимирон выступал от Versus, а Гнойный представлял проект SlovoSPB. Количество просмотров ролика стремительно растет. На момент написания текста битву «охлаждение пыла» посмотрели 3 417 901 человек. Поклонники рэп-батлов ждали этого целый год и еще неделю, пока видео готовилось к публикации.

«Приди и охлади мой пыл» - накануне публикации батла аудиотрек с таким призывом в адрес оппонента Гнойный (под именем Валентин Дядька) выложил в сеть. Предыдущая схватка между другими исполнителями Teeraps и Похоронил, которая состоялась месяц назад, была просмотрена 1,9 млн раз.

Осторожно, в видео рэп-исполнители унижают друг друга, используя ненормативную лексику.