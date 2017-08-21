Размещение видеозаписи, содержащей мат, грозит административной ответственностью



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За использование популярного видео рэп-баттла Oxxxymiron и Гнойного шесть сетевых СМИ получат штрафы в размере 50 тысяч рублей. К административной ответственности Роскомнадзор привлечет все СМИ, которые опубликовали запись или прямые гиперссылки на ролик с нецензурной бранью.

Среди 6 изданий Роскомнадзор называет сайты газет «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», телеканала «Дождь», журнала Maxim, а также издание Republic Magazine, агенство «РИА Новости» и др.

По заявлению Роскомнадзора, еще 26 СМИ, которые разместили ссылки в своих публикациях на это видео, получат профилактические письма.

«Если вы передвигаетесь на автомобиле с превышением скорости, будьте готовы к тому, что вас зафиксируют камеры видеонаблюдения и вам придется заплатить штраф. Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену. В данном случае — 50 тыс. руб. административного штрафа», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.