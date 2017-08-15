Спонсорами нашумевшего поединка стали «Тинькофф Банк», BMW, букмекерская контора «Леон» и сервис знакомств Badoo



Иллюстрация: скриншот ролика

Спонсорские интеграции компаний «Тинькофф Банк», BMW, букмекерской конторы «Леон» и сервиса знакомств Badoo в популярном рэп-баттле Oxxxymiron и Гнойного могли стоить от 800 тыс. до 1,5 млн. рублей каждая, а сумма всех спонсорских контрактов могла составить 4-5 млн. рублей, сообщает The Bell (медиапроект бывшего шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской).

Поединок рэп-исполнителей Oxxxymiron и Гнойного состоялся 6 августа, и в ночь с 13 на 14 августа был выложен на YouTube. Ролик стал очень популярным, количество его просмотров превысило 9 млн.

Стоит отметить, что баттл возмутил чиновников. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал недопустимым обсуждение в государственных средствах массовой информации подобных видеороликов, в которых содержится ненормативная лексика. Он предложил изменить законодательство, чтобы наказывать СМИ, финансируемые государством, за такие публикации.