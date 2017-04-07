YouTube продолжает искать способы решения проблемы с рекламными сообщениями

В конце марта YouTube столкнулся с серьезной проблемой: ряд крупнейших брендов объявили видеохостингу бойкот, заморозили рекламные бюджеты и приостановили сотрудничество с Google. Дело в том, что рекламные ролики компаний размещались в видео сомнительного содержания. Чтобы обезопасить бренды и вернуть доверие рекламодателей, Google привлек к сотрудничеству comScore.

В конце марта целый ряд крупных мировых компаний и СМИ отказались от размещения на платформах Google после публикации расследования издания The Times. В нём говорится, что объявления многих крупных брендов и правительства Великобритании стали появляться на страницах и в роликах, посвящённых национализму, экстремизму и другимзапрещенными материалами.

«Мы временно приостановили размещение наших рекламных объявлений на YouTube, пока Google не предоставит гарантии того, что сообщения правительства будут переданы людям надлежащим образом», - говорится в заявлении правительства Великобритании.

«Мы осознаём необходимость ужесточить политику, которая определяет, где должна появляться реклама Google. Корпорация приложит все усилия, чтобы запретить рекламу на страницах или в видеороликах с запрещенным контентом», - последовал ответ корпорации. Однако директор Google по развитию бизнеса Филипп Шиндлер также поспешил заметить, что размещение в сомнительных роликах всегда было «небольшой проблемой» и касалось «очень-очень-очень малого количества» рекламы.

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Бойкот рекламодателей может обернуться для Google серьезными потерями: по оценке аналитиков Nomura Instinet, в 2017 году YouTube может недосчитаться 750 млн долларов из-за бойкота. Это 7,5% годовой выручки видеохостинга. Снижение рекламных доходов также успели заметить крупнейшие видеоблогеры.

Сервис немедленно принял меры и изменил настройки рекламной системы. Теперь рекламодателям доступны новые фильтры, которые можно применить при запуске кампаний. Они не позволят рекламе появиться рядом с неприемлемым контентом. К уже существующим фильтрам («острые социальные проблемы» и «трагедии/конфликты») добавились «сексуальные намеки», «сенсационное/шокирующее» и «ненормативная лексика».

Чтобы контролировать контент и защитить бренды Google объявила о начале сотрудничестве с компанией comScore, занимающейся кросс-платформенными измерениями, сообщает WARC. В comScore рассказали, что собираются использовать запатентованный механизм, встроенный в набор инструментов Campaign Essentials (vCE).

«Мониторинг онлайн-контента для поддержания безопасности – сложная задача. Особенно в условиях стремительного роста YouTube», - сказал Дэн Хесс, исполнительный вице-президент по продуктам в comScore, - «Мы рады, что Google предпринимает дальнейшие действия по обеспечению безопасности рекламодателей, и мы ценим их [Google] доверие».