На время мундиаля утверждены специальные правила, согласно которым прекращается работа «опасных производств и организаций»

ФСБ начала рассылку сообщений российским промышленным предприятиям с требованием приостановить работу на время проведения Чемпионата мира по футболу и подготовки к нему. Таким образом, производство может прекратиться почти на два месяца — с середины мая до середины июля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, полученное руководителями предприятий нижегородской области от регионального отделения ФСБ.

В письме ведомство ссылается на указ президента РФ о применении усиленных мер безопасности в рамках Чемпионата, поясняя, что на время мундиаля утверждены специальные правила, согласно которым прекращается работа «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества» во всех регионах, где проходят матчи.

Руководители вышеуказанных компаний должны издать приказ о прекращении работ и согласовать его с «региональным межведомственным оперативным штабом». Если предприятие не собирается прекращать работу, оно должно направить письменное объяснение, в котором следует описать возможные экологические последствия при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также возможное количество жертв.

Руководитель одного из предприятий рассказал, что режим приостановки деятельности просят ввести не только на период проведения матчей, но и на время подготовки к ЧМ, то есть с 14 мая. В таком случае сотрудников придется отправить в отпуск, а компания понесет «многомиллионные убытки».

На Кстовском НПЗ сообщили, что письмо ФСБ пришло, но выполнить требования невозможно: «Наш производственный цикл носит непрерывный характер, но завод готов разработать план мероприятий и усилить безопасность, организовать штаб, который будет круглосуточно отслеживать состояние производства и с необходимой регулярностью докладывать об этом в уполномоченные органы во время Чемпионата».

По данным газеты, письма были направлены на Кстовский нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа, СИБУР, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ им. Африкантова, завод им. Свердлова, «Синтез», а также сельхозпроизводителям.

«Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств», – сообщили в ФСБ.