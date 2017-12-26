Господин Чайник прорекламировал вклады в Сбербанке

Беспощадная серия рекламных роликов от Сбербанка продолжается. В центре внимания отнюдь не медийная персона, а чайник – точнее, Господин Чайник.

Новый рекламный ролик направлен на привлечение внимания к инвестированию и вкладам. Видео длительностью более трех минут интенсивно набирает просмотры и комментарии пользователей.

Сюжет ролика развивается в 2020 году. Главный герой рекламы – человек, живущий в «умном доме», где вся техника подчинена ему. Точнее, была подчинена, пока Господин Чайник не решил взять всё в свои руки – хамское отношение со стороны хозяина надоело всем гаджетам.

Чайник и Холодильник, объединившись, несколько дней экономили на сосисках, чтобы стать инвесторами Сбербанка и вложиться в его акции. В финале ролика Господин Чайник признается, что этот вклад стал лучшим решением в его жизни.

В ролике также появляется президент Сбербанка Герман Греф.