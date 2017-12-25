Сбербанк продолжает активное продвижение услуг с помощью медийных лиц

Сбербанк продолжает активное привлечение знаменитостей к продвижению услуг банка. Масштабная кампания с Егором Кридом получила большой охват и вовлечение аудитории. Не так давно большой резонанс в социальных сетях вызвала реклама мобильного приложения Сбербанка при участии Аркадия Укупника, а теперь выгодное новогоднее предложение по вкладам продвигает юморист Александр Гудков.

Ролик «Гудков против мема» обыгрывает популярный мем 2017 года, на котором сотрудница Сбербанка на вопрос клиента отвечает фразой «Где открыли карту, туда и идите».

Главный герой видео Александр Гудков показывает, что теперь услуга открытия вклада по новогоднему выгодному предложению доступна через приложение банка, а значит, ей можно воспользоваться в любом удобном месте.

Юморист тестирует функцию в такси, бассейне и даже во время занятий йогой.

Состав творческой группы:

Сбербанк (клиент)

Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса

Анатолий Лукашин, руководитель направления интернет-рекламы

Оксана Бодягина, руководитель направления маркетинга дивизиона «Занять и сберегать»

Dentsu (креатив)

Isobar Moscow (креатив)

Андрей Коваль, Заместитель Генерального директора

Андрей Донов, Креативный директор

Анастасия Горская, Креатор

Мила Федорова, Руководитель группы продюсирования видео-проектов

Максим Селезнев, Продюсер

Анна Синева, Директор по группе клиентов

Мария Ивашутина, Руководитель группы по работе с клиентами

Дина Абдушелишвили, Старший менеджер по работе с клиентами

Лина Лобач, Руководитель отдела маркетинга в социальных медиа

Дмитрий Ермолаев, Продюсер в социальных медиа

Юрий Касинский, Режиссер-постановщик

Сергей Дышук, Оператор-постановщик

Александр Щедрин, Продюсер продакшна