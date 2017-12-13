Пока непонятно, кому больше пользы принесет эта кампания – Сбербанку или самому Укупнику – но то, что теперь больше представителей поколения Z знают о существовании этого артиста – факт.
Съемки проходили в разных точках Москвы. На протяжении всего ролика Укупник подходит к молодым людям и просит сделать селфи с ним. Многие в неудоумении отказываются или проходят мимо, но их решение меняется, когда Аркадий Укупник предлагает самому заплатить за фото с ним. Сумма «сделки» варьируется от 500 до 5000 рублей. У Аркадия есть только пара условий: фото должны быть выложены в соцсети с соответствующими хэштегами, а деньги будут переведены только через приложение «Сбербанк Онлайн».
В перерыве между селфи артист пытается продвигать также своё творчество, предлагая прохожим кассеты со своими песнями.
Состав творческой группы:
Клиент
Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка
Анастасия Бацуева, руководитель направления социальных медиа Сбербанка
Станислав Клещельский, руководитель направления маркетинга цифровых продуктов
Ирина Храпченкова, SMM-менеджер
Smetana (сreative + production)
Артемий Гончаров – креативный директор
Михаил Вишневский – копирайтер
Владимир Зотов – арт-директор
Антон Черкасов – аккаунт-директор
Дмитрий Соломатин – продюсер
Алексей Нужный – режиссер
Александр Конышев – оператор-постановщик
Семен Нефедов – композитор-аранжировщик
Авет Оганесян – режиссер монтажа