Консалтинговая компания не пережила скандал с утечкой данных

Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении Cambridge Analytica, а сама британская компания обратилась в суд Нью-Йорка с заявлением о банкротстве. Ее обязательства оцениваются в 1−10 млн долларов, сообщает Bloomberg. Среди кредиторов — BlackBerry, Oracle, Comcast, Федеральная избирательная комиссия, Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Речь идет о ликвидации американских отделений Cambridge Analytica — SCL Elections Ltd., SCL USA Inc. и SCL Social Ltd. Заявление подписали члены совета директоров Ребека и Дженнифер Мерсер, дочери бывшего управляющего инвестфондом Роберта Мерсера. Его семья финансировала президентскую кампанию Дональда Трампа, отмечает информагентство. Мерсера называют одним из спонсоров Cambridge Analytica, наряду со Стивеном Бэнноном и консервативным сайтом Breitbart News, которым тот руководил.

2 мая Cambridge Analytica объявила, что потеряла практически всех клиентов и поставщиков из-за скандала с утечкой данных. Напомним, проблемы Cambridge Analytica начались, когда стало известно, что компания собрала персональные данные десятков миллионов пользователей Facebook и использовала их для влияния на президентскую кампанию в США.

После этого соцсеть ужесточила требования к партнерам и предоставила пользователям больше контроля над данными.