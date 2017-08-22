Она получила название вопперкоин в честь самого популярного бургера



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Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Она называется вопперкоин в честь самого продаваемого бургера сети, говорится в сообщении компании.

За каждый купленный «воппер» начисляется 1 вопперкоин. Всего выпущен 1 миллиард вопперкоинов. Компания оставляет возможность дополнительной эмиссия. Пока технически это выглядит так: покупатель присылает скан чека, и компания перечисляет сумму на его криптовалютный кошелёк.

В июне Burger King объявил конкурс на разработку ПО, которое позволит принимать биткоины. Подрядчик должен был разработать решения для следующих платформ: сайт burgerking.ru, мобильное приложение Burger King на Android и iOS, кассовые аппараты на R-keepe. Тогда сообщалось, что уже в этом году можно будет расплатиться криптовалютой за еду и напитки.