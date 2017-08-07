Новые деньги будут обслуживать нужды мировой еврейской общины



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В России разработана новая криптовалюта Bitcoen для обслуживания нужд мировой еврейской общины. Контролировать валюту будет совет уважаемых членов общины, со всех операций в общину будет перечисляться 10%, сообщает РБК.

Российский предприниматель Вячеслав Семенчук запустил новую криптовалюту Bitcoen, которую сам он характеризует как «кошерную». Главное её отличие от других цифровых активов заключается в том, что она разработана не для спекуляций, а для расчетных операций между иудеями со всего мира. Bitcoen задуман как средство упрощения расчетов внутри общины, устойчивое к падению традиционных мировых валют. Предполагается, что это решит проблему переводов между разными странами и перечисления благотворительных средств.

Первоначальные инвестиции в проект составили 500 тыс долларов. Всего планируется выпустить 100 млн монет стоимостью 1 доллар. На первом этапе ICO Семенчук планирует продать миллион монет. Продажа остальной валюты должна происходить ежемесячно, при этом 2% монет будут бесплатно раздаваться медийным лицам и тем, кто помогает в запуске и раскрутке Bitcoen.

По словам Семенчука, книга заявок на покупку монет в ходе обоих размещений уже заполнена, среди покупателей — представители крупных финансовых и промышленных структур со всего мира. После ICO новая валюта может начать торговаться на криптовалютных биржах. «Сейчас мы ведем переговоры примерно с сотней площадок из существующих 3 тыс.», — добавляет Семенчук. Добывать Bitcoen с помощью майнинга нельзя, все монеты эмитируются централизованно.

К концу этого года проект планирует привлечь к партнерству более 2 тыс. магазинов и компаний в России, которые смогут принимать к оплате Bitcoen, отмечает Семенчук. При этом подключиться к платежной системе сможет лишь тот бизнес, который продает кошерные товары и оказывает услуги, не противоречащие законам иудаизма. «Все платежи будут происходить анонимно и без валютного контроля из любой точки мира через компьютер или смартфон с помощью специального кошелька», — уточняет он.