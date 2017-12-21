Эксклюзивный поставщик формы для членов Комитета связывает свое решение с отстранением России от участия в Играх



РИА Новости

Глава совета директоров Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович попросил Международный олимпийский комитет не использовать бренд компании на зимней Олимпиаде–2018 в Пхёнчхане. Такое решение связано с отстранением России от участия в Играх, сообщает ТАСС.

По словам Куснировича, просьба отказаться от бренда компании на экипировке сотрудников МОК не нарушает ни один из пунктов контракта. «Я не вижу оснований для расторжения договора на основании нашего требования, мы не нарушили ни один пункт нашего контракта с МОК. Мы как поставщики хотим воспользоваться своим правом не использовать те маркетинговые преимущества, которые дает нам использование нашей формы МОК. Готовы оказать всю техническую помощь МОК для того, чтобы закрыть наш логотип», – отметил глава Bosco. Куснирович добавил, что МОК пока не отреагировал на просьбу Bosco.

Ранее сообщалось, что Bosco di Ciliegi стала эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников МОК. Bosco выиграла тендер на предоставление спортивной и парадной одежды чиновникам Комитета до 2020 года. Предыдущий контракт на поставку формы принадлежал Nike.