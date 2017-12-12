Компания Михаила Куснировича выиграла тендер на предоставление спортивной и парадной одежды членам Комитета до 2020 года



РИА Новости

Bosco di Ciliegi, принадлежащая Михаилу Куснировичу, стала эксклюзивным экипировщиком членов Международного олимпийского комитета (МОК). Bosco выиграла тендер на предоставление спортивной и парадной одежды начиная с зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане в 2018 году, сообщает Inside The Games.

Представитель Bosco Ольга Юдкис подтвердила, что компания выиграла конкурс на экипировку МОК. Она напомнила, что сотрудничество Bosco с Комитетом началось в 2016 году, когда российская компания получила заказ на пошив парадной формы для членов комитета, став одним из официальных экипировщиков организации на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Согласно контракту, сотрудники МОК должны появляться на всех официальных мероприятиях в представительских костюмах Bosco до окончания игр в Токио в 2020 году.

Эксперты считают, что для Bosco контракт с МОК — блестящая история с точки зрения имиджа и продвижения бренда на международном уровне. Для целевой аудитории Bosco превосходство и победа бренда над Nike в данной ситуации значит гораздо больше, чем негатив по отношению к МОК из-за отстранения российской сборной, считают эксперты. Кроме того, будет символично, если в рамках партнерства с МОК именно Bosco создаст нейтральную форму для российских спортсменов.

Однако в Bosco пока не решили, будет ли компания разрабатывать форму для российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в нейтральном статусе. Напомним, что окончательное решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане должно быть оглашено уже сегодня.

Контракт на поставку спортивный формы для МОК с 2013 года до конца 2016 года был у Nike. Ранее в этом году Bosco лишилась статуса поставщика одежды для российских олимпийцев. До этого более 15 лет Bosco di Ciliegi поставляла форму российским олимпийцам. Но в феврале этого года контракт на их экипировку неожиданно получила компания ZASPORT.