ИТ-компания нестандартно подошла к процессу обучения

Болиды, шотландские волынщики и основы SMM. Странный способ освоить Agile, скажете вы? КРОК и « Подъёжики » доказали обратное и провели корпоративное мероприятие, в котором совместили развлечение и обучение. В результате оказалось, что event может стать эффективным инструментом для выполнения бизнес-задач — даже таких конкретных и узкоспециализированных.

КРОК входит в десятку крупнейших ИТ-компаний и в TOP 3 консалтинговых компаний России. В 2017 году компания решила прокачать в сотрудниках креативность и обучить их технологии Agile. Именно это легло в основу клиентского брифа. В итоге заказчик согласился на эксперимент: выйти за рамки стандартного новогоднего корпоратива, вместо этого предложив команде фановую вечеринку Crazy Winter Games.

Проект потребовал тщательной подготовки на протяжении полутора месяцев. От сотрудников требовалась слаженная командная работа по технологии Agile. «Кроковцы» создавали необычные болиды, которые запускались в движение без двигателя и бензина, одновременно работая над креативной презентацией команды и транспортного средства.

Сотрудники должны были строго следовать принципам технологии Agile с одной стороны и получали полную свободу творчества с другой. Над созданием оснований для болидов трудилась специальная техническая команда экспертов. В свою очередь, команды осваивали навыки маркетингового продвижения и продвигали свои кейсы в Instagram. В их распоряжении были каналы с общей аудиторией более 2000 человек.

Привлеченные эксперты Сергей Артюхов и Алексей Ян провели в КРОК обучающие лекцию и мастер-класс. Финальный этап работы над болидами проходил в специально оборудованной мастерской. Из 8 одинаковых оснований, 8 стандартных наборов инструментов и материалов у сотрудников получилось 8 совершенно разных болидов.

Итоговая вечеринка Crazy Winter Games получилась масштабной — событие стало ярким завершением года, с подведением итогов и презентацией стратегии. CEO компании выступил в роли солиста оркестра шотландских волынщиков и одновременно Доброго Санты: ему удалось исполнить три новогодних желания сотрудников компании. Атмосферу также создавали гонки на зорбах в помещении, твистер на льду, фото внутри стеклянного шара и бар в лесу, гигантская рогатка и супергерои Йетти и Механик-Овчарка.