Столичные власти определяют границы территорий, в пределах которых будут действовать запреты

В Москве введут запрет на продажу алкоголя во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу и в дни перед матчами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилла Малышкина.

«Органами исполнительной власти определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — сообщил Малышкин.

Московские власти готовят также специальные меры, призванные помочь нетрезвым болельщикам. С этой целью правительство вместе с заинтересованными службами разрабатывает лечебные мероприятия и перечень больниц и поликлиник, где таким людям будут оказывать медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что официальный спонсор Anheuser-Busch InBev (по контракту только его бренды Bud, Bud Alcohol Free, «Клинское») сможет продавать и рекламировать пиво на стадионах, фестивалях болельщиков и в радиусе 2 км от стадионов во время ЧМ-2018.

Пивовары возлагаются большие надежды на Чемпионат мира. Согласно недавнему отчёту Morgan Stanley, такое крупное спортивное событие должно помочь российскому рынку пива вырасти впервые за 10 лет.